كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

مهدي طارمي - إيران - كأس العالم

أوضح مهدي طارمي مهاجم إيران أن روح الوحدة والتلاحم التي يشعر بها منتخب بلاده ستساعده أكثر على تقديم أداء أفضل أمام منتخب مصر.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

وقال طارمي لقناة فيفا: "قلت لبعض اللاعبين إنهم لم يختبروا بعد طعم الفوز في كأس العالم، وإن فرحة الانتصار في المونديال تعادل فرحة التتويج بلقب الدوري في المباراة الأخيرة من الموسم، لا أستطيع أن أصف هذه السعادة بكلمة واحدة".

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وأردف "أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر، وأن يدرك الناس أن ما أقوله حقيقي. أتمنى أن نحقق الفوز وأن تحدث أمور جميلة".

وأضاف "هذه الروح من الوحدة والتلاحم ستساعدنا أكثر على تقديم أداء أفضل أمام مصر. أؤمن بأن هذه الأمور مؤثرة جدا، ونعتبر من واجبنا أن نصنع الفرحة للناس. كان هذا هو هاجسنا الأساسي في الأيام الأخيرة، ونبذل كامل جهدنا لتحقيق ذلك".

وتابع "أقول من أعماق قلبي إنني أريد هذا التأهل التاريخي لأول مرة من أجل نشر مزيد من الفرح والوحدة. فإذا كنا قد نجحنا عبر كرة القدم في خلق هذه الأجواء، فإننا نريد أن تصبح أقوى وأكثر".

وأتم "نحن الإيرانيين نستحق ذلك. فالشعب الإيراني شعب شريف ونبيل ويستحق أكثر من هذا بكثير".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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