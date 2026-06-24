غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران

خاض منتخب مصر تدريبه بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

شارك في المران 24 لاعبا.

بينما خضع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بالام في الخلفية، كما خضع حسام عبد المجيد لبرنامج علاجي وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

حضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.

ووصل منتخب مصر، فجر يوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، إلى مدينة سبوكين بعد خوض مواجهة نيوزيلندا.

وسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعودة إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية.

وحقق الفراعنة الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وخاض منتخب مصر مباراة نيوزيلندا على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية.

واستغرقت رحلة منتخب مصر، من مدينة فرانكوفر الكندية إلى سبوكين، 45 دقيقة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.