بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه

حظي جيريمي دوكو جناح منتخب بلجيكا باستقبال حافل من زملائه لدى عودته إلى معسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وابتعد جناح مانشستر سيتي عن صفوف منتخب بلاده الذي يخوض كأس العالم بعد مغادرته معسكر الفريق من أجل حضور ولادة طفله الأول.

وغاب دوكو عن لقاء بلجيكا ضد إيران لحضور هذه المناسبة، رغم أن منتخب بلاده أوضح أنه سيغيب بسبب إصابته بعدوى تنفسية.

ونشر المنتخب البلجيكي عبر حسابه على إكس لحظة عودة دوكو إلى المعسكر وسط حفاوة كبيرة من زملائه في الفريق.

Back in camp after the most important assist of his life. ❤️ pic.twitter.com/kEUzwWxjK9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026

وقال دوكو عبر حسابه على إنستجرام يوم الثلاثاء: "أشكر الجميع على الحب والدعاء والرسائل اللطيفة خلال الأيام الماضية".

وأضاف "زوجتي شيرين وابني برايس بخير، وقلبي يفيض بالامتنان".

وتابع جناح مانشستر سيتي "استقبال ابني أحد أعظم النعم التي منحني الله إياها".

وأتم "أشكر منتخب بلجيكا على الدعم، والآن حان وقت العودة إلى كرة القدم وتمثيل بلدي في أكبر محفل عالمي".

وتعرض دوكو لانتقادات بسبب رغبته في ترك المعسكر والتواجد في هذه اللحظات مع زوجته، قبل مغادرته بالفعل.

ومن المرجح أن يشارك دوكو في المباراة الحاسمة لمنتخب بلجيكا ضد نيوزيلندا صباح السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويلتقي في الوقت نفسه منتخب مصر أمام إيران لحساب المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا بنقطة وحيدة.

وتعادل منتخب بلجيكا في المباراة الأولى أمام مصر بهدف لمثله، قبل التعادل في المباراة الثانية أمام إيران سلبيا دون أهداف.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.