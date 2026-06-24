كأس العالم - لاعب السعودية: مواجهة كاب فيردي بمثابة نهائي.. وعازمون على التأهل

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

اعترف علاء آل حجي لاعب وسط المنتخب السعودي بارتكاب اللاعبين أخطاءً يعمل الجهاز الفني على معالجتها بعد الخسارة برباعية أمام إسبانيا، واصفًا مباراة كاب فيردي المقبلة بأنها مثل النهائي.

وقال آل حجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نحاول طي صفحة المباراة الماضية والتركيز على اللقاء المقبل. هو بمثابة نهائي، وعازمون على الفوز به والتأهل".

وأضاف "راجعنا أخطاءنا، والمدرب يعمل على معالجتها، ولا بد من التركيز لتحقيق الفوز".

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وعن الانتقادات الموجهة للاعبين علق: "النقد مفهوم، ونستحق أن نُنتقد على المستوى، لكن اللاعبين الموجودين كبار ويستطيعون تحمل النقد، ومعتادون عليه، ونحاول التعويض".

وأكمل "لا نحتاج إلى عوامل معينة للتحفيز، فطموحنا وطموح الجماهير السعودية واضحان، ونسعى إلى ترجمة ذلك بتحقيق الفوز".

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في ثامن مجموعات كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي 1ـ1، قبل الخسارة برباعية من إسبانيا.

فيما يختتم المجموعة بملاقاة كاب فيردي، فجر السبت المقبل.

ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

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