ماجد سامي يعلن وفاة تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة وبيراميدز السابق

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز ونيجيليك

أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، وفاة اليوناني تاكيس جونيا مدرب الفريق الأسبق.

وكتب سامي عبر حسابه على فيسبوك: "أرقد في سلام، تاكيس جونياس، من 1971 إلى 2026، أفضل مدرب على الإطلاق".

وسبق لجونياس تدريب وادي دجلة وبيراميدز في الدوري المصري.

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كما سبق لجونياس تدريب عدة فرق في اليونان خلال مسيرته التي بدأت في 2013.

وكانت التجربة الأخيرة لجونياس مع بيراميدز وانتهت في عام 2023، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

مع وادي دجلة، قاد جونياس تدريب الفريق في 54 مباراة وخلالهم نجح الفريق في تحقيق الفوز ب 15 مباراى وتعادل في 15 وخسر 24 مباراة.

جونياس قاد بيراميدز مرتين، إذ بدأ في عام 2021 في تجربة استمرت 3 أشهر، قبل أن يعود لتدريب الفريق في أبريل 2022 واستمر حتى يناير 2023.

وادي دجلة بيراميدز تاكيس جونياس ماجد سامي
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