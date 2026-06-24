كأس العالم - لويس دياز: سنكافح أمام البرتغال من أجل الصدارة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:55

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية - كولومبيا - لويس دياز

شدد لويس دياز نجم منتخب كولومبيا على أن الأهم لفريقه كان هو حسم التأهل وذلك في مباراة الكونغو الديمقراطية.

لويس دياز

النادي : بايرن ميونيخ

كولومبيا

وفاز منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال دياز عقب المباراة: "الأهم هو أننا فزنا وحصلنا على النقاط وضمنا التأهل للدور المقبل".

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وأضاف "المباراة كانت في غاية الصعوبة لأن الكونغو منتخب قوي جدا ولديهم لاعبين جيدين ويلعبون بقوة بدنية وكان يجب أن نلعب ضدهم بقوة".

وأكمل "التأهل نتيجة عمل كل زملائي ولعبنا مباراة جيدة أفضل من المواجهة الأولى، ويجب أن نواصل التحسن ونستعد للقاء القادم ضد البرتغال".

وأتم تصريحاته "البرتغال خصم معقد وكبير ونعرف جودة لاعبيهم ومعنى أن نلعب ضدهم، والمهم هو التأهل وسنكافح من أجل الصدارة".

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى النقطة 6 ليضمن التأهل للدور الثاني، بعدما فاز في المباراة الأولى على أوزبكستان.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 رفقة كل من النرويج وألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

سجل هدف فوز كولومبيا الظهير الأيمن دانيال مونيوز وهو هدفه الثاني في المونديال.

ويلعب منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة ضد البرتغال على صدارة المجموعة، بينما يلعب منتخب الكونغو ضد أوزبكستان

كأس العالم كولومبيا لويس دياز
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