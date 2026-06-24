كأس العالم - مصر ضد إيران.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالكامل

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:54

كتب : محمد سمير

مصر - بلجيكا - حسام حسن

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات صباح اليوم الأربعاء.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح الأحد المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام إيران صباح السبت المقبل في ختام دور المجموعات.

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وتأتي مواعيد الجولة الثالثة وختام دور المجموعات كالآتي:

الأربعاء 24 يونيو

البوسنة × قطر - 10 مساء - المجموعة الثانية

سويسرا × كندا - 10 مساء - المجموعة الثانية

الخميس 25 يونيو

المغرب × هايتي - 1 صباحا - المجموعة الثالثة

اسكتلندا × البرازيل - 1 صباحا - المجموعة الثالثة

التشيك × المكسيك - 4 فجرا - المجموعة الأولى

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية - 4 فجرا - المجموعة الأولى

كوراساو × كوت ديفوار - 11 مساء - المجموعة الخامسة

الإكوادور × ألمانيا - 11 مساء - المجموعة الخامسة

الجمعة 26 يونيو

اليابان × السويد - 2 فجرا - المجموعة السادسة

تونس × هولندا - 2 فجرا - المجموعة السادسة

باراجواي × أستراليا - 5 فجرا - المجموعة الرابعة

تركيا × أمريكا - 5 فجرا - المجموعة الرابعة

النرويج × فرنسا - 10 مساء - المجموعة التاسعة

السنغال × العراق - 10 مساء - المجموعة التاسعة

السبت 27 يونيو

كاب فيردي × السعودية - 3 فجرا - المجموعة الثامنة

أوروجواي × إسبانيا - 3 فجرا - المجموعة الثامنة

مصر × إيران - 6 صباحا - المجموعة السابعة

نيوزيلندا × بلجيكا - 6 صباحا - المجموعة السابعة

الأحد 28 يونيو

كرواتيا × غانا - 12 منتصف الليل - المجموعة 12

بنما × إنجلترا - 12 منتصف الليل - المجموعة 12

كولومبيا × البرتغال - 2:30 فجرا - المجموعة 11

الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان - 2:30 فجرا - المجموعة 11

الجزائر × النمسا - 5 فجرا - المجموعة العاشرة

الأردن × الأرجنتين - 5 فجرا - المجموعة العاشرة

وينطلق دور الـ 32 مساء يوم الأحد 28 يونيو الجاري وحتى فجر السبت 4 يوليو المقبل.

منتخب مصر كأس العالم دور المجموعات مواعيد الجولة الثالثة
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