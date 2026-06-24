كأس العالم – ديسابر: سنواصل العمل.. والأهم أننا صنعنا التاريخ لنا

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن مباراة فريقه ضد كولومبيا كانت صعبة للغاية وأنهم سيحاولون التعافي قبل المباراة المقبلة ضد أوزبكستان.

وفاز منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال ديسابر: "كانت مباراة صعبة جدا ولعبنا ضد منتخب قوي ويجب الاعتراف أنهم سببوا لنا الكثير من المتاعب".

وأضاف "صنعنا بعض المرتدات كان من الممكن أن نسجل منها، والآن لدينا الوقت للتعافي والاستعداد للمباراة الثالثة".

وأتم تصريحاته "لعبنا وقدمنا كل شيء والأهم هو الحصول على أول نقطة في تاريخ الكونغو بكأس العالم، وأننا سجلنا ثاني أهداف المنتخب في تاريخ المونديال".

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى النقطة 6 ليضمن التأهل للدور الثاني، بعدما فاز في المباراة الأولى على أوزبكستان.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 رفقة كل من النرويج وألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

سجل هدف فوز كولومبيا الظهير الأيمن دانيال مونيوز وهو هدفه الثاني في المونديال.

ويلعب منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة ضد البرتغال على صدارة المجموعة، بينما يلعب منتخب الكونغو ضد أوزبكستان