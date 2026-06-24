كأس العالم - مصر في الصدارة.. ترتيب مجموعات البطولة بالكامل

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:42

كتب : محمد سمير

كأس العالم

اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 بعد إقامة 48 مباراة.

وتغلب منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الثانية.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة.

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ويتم ترتيب المنتخبات في المجموعة وفقا لعدد النقاط ثم في حال التعادل يتم النظر للمواجهات المباشرة وبعد ذلك فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة وحال استمرار التعادل يتم النظر للعب النظيف بالحصول على أقل بطاقات وأخيرا إذا استمر التعادل يتم اللجوء لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- المكسيك - 6 نقاط (+3)

2- كوريا الجنوبية - 3 نقاط (0)

3- التشيك - نقطة واحدة (1-)

4- جنوب إفريقيا - نقطة واحدة (2-)

المجموعة الثانية

1- كندا - 4 نقاط (+6)

2- سويسرا - 4 نقاط (+3)

3- البوسنة - نقطة واحدة (3-)

4- قطر - نقطة واحدة (6-)

المجموعة الثالثة

1- البرازيل - 4 نقاط (+3)

2- المغرب - 4 نقاط (+1)

3- اسكتلندا - 3 نقاط (0)

4- هايتي - 0 نقطة (4-)

المجموعة الرابعة

1- أمريكا - 6 نقاط (+5)

2- أستراليا - 3 نقاط (0)

3- باراجواي - 3 نقاط (2-)

4- تركيا - 0 نقطة (3-)

المجموعة الخامسة

1- ألمانيا - 6 نقاط (+7)

2- كوت ديفوار - 3 نقاط (0)

3- الإكوادور - نقطة واحدة (1-)

4- كوراساو - نقطة واحدة (6-)

المجموعة السادسة

1- هولندا - 4 نقاط (+4)

2- اليابان - 4 نقاط (+4)

3- السويد - 3 نقاط (0)

4- تونس - 0 نقطة (8-)

المجموعة السابعة

1- مصر - 4 نقاط (+2)

2- إيران - نقطتان (0)

3- بلجيكا - نقطتان (0)

4- نيوزيلندا - نقطة واحدة (2-)

المجموعة الثامنة

1- إسبانيا - 4 نقاط (+4)

2- أوروجواي - نقطتان (0)

3- كاب فيردي - نقطتان (0)

4- السعودية - نقطة واحدة (4-)

المجموعة التاسعة

1- فرنسا - 6 نقاط (+5)

2- النرويج - 6 نقاط (+4)

3- السنغال - 0 نقطة (3-)

4- العراق - 0 نقطة (6-)

المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين - 6 نقاط (+5)

2- النمسا - 3 نقاط (0)

3- الجزائر - 3 نقاط (2-)

4- الأردن - 0 نقطة (3-)

المجموعة 11

1- كولومبيا - 6 نقاط (+3)

2- البرتغال - 4 نقاط (+5)

3- الكونغو الديمقراطية - نقطة واحدة (1-)

4- أوزبكستان - 0 نقطة (7-)

المجموعة 12

1- إنجلترا - 4 نقاط (+2)

2- غانا - 4 نقاط (+1)

3- كرواتيا - 3 نقاط (1-)

4- بنما - 0 نقطة (2-)

منتخب مصر كأس العالم ترتيب المجموعات
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