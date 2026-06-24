كأس العالم - انتصار مصر التاريخي ضمن كل نتائج الجولة الثانية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الثانية انتصارا تاريخيا لمنتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويعتبر ذلك الانتصار هو الأول للفراعنة في تاريخ مشاركات كأس العالم.

ويستعرض لكم FilGoal.com كل نتائج الجولة الثانية من كأس العالم:

المجموعة الأولى

التشيك 1-1 جنوب إفريقيا

المكسيك 1 - 0 كوريا الجنوبية

المجموعة الثانية

سويسرا 4 - 1 البوسنة والهرسك

كندا 6 - 0 قطر

المجموعة الثالثة

اسكتلندا 0 - 1 المغرب

البرازيل 3 - 0 هايتي

المجموعة الرابعة

أمريكا 2 - 0 أستراليا

تركيا 0 - 1 باراجواي

المجموعة الخامسة

ألمانيا 2 - 1 كوت ديفوار

الإكوادور 0-0 كوراساو

المجموعة السادسة

هولندا 5 - 1 السويد

تونس 0 - 4 اليابان

المجموعة السابعة

بلجيكا 0-0 إيران

نيوزيلندا 1 - 3 مصر

المجموعة الثامنة

إسبانيا 4 - 0 السعودية

أوروجواي 2-2 كاب فيردي

المجموعة التاسعة

فرنسا 3 - 0 العراق

النرويج 3 - 2 السنغال

المجموعة العاشرة

الأرجنتين 2 - 0 النمسا

الأردن 1 - 2 الجزائر

المجموعة 11

البرتغال 5 - 0 أوزبكستان

كولومبيا 1 - 0 الكونغو الديمقراطية

المجموعة 12

إنجلترا 0-0 غانا

بنما 0 - 1 كرواتيا

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح الأحد المقبل.