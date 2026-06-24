كأس العالم - مؤتمر أكانجي: لن نسهل المهمة على كندا في مواجهة الحسم

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:34

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي - منتخب سويسرا

شدد مانويل أكانجي مدافع منتخب سويسرا على صعوبة مواجهة كندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

ويتساوى المنتخبان في عدد النقاط برصيد 4 لكل منهما، مع تفوق كندا بفارق الأهداف.

ويحتاج منتخب سويسرا إلى التعادل على الأقل لضمان التأهل إلى دور الـ32.

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وقال أكانجي خلال المؤتمر الصحفي "نعرف أنهم يريدون الفوز، لكننا أيضا نريد الفوز".

وشدد "لن نجعل الأمور سهلة عليهم، وسنقدم أفضل ما لدينا في المباراة".

وتابع "إذا قدمنا أفضل ما لدينا يمكننا الفوز، لكنهم أيضا فريق قوي".

وواصل أكانجي "لا نملك نجوما كبارا مثل بعض المنتخبات، لذلك نعتمد على اللعب كفريق".

واختتم مدافع سويسرا تصريحاته "نسعى لتحسين أخطائنا والحفاظ على الاستمرارية".

تأهل منتخب سويسرا من دور المجموعات في 5 من آخر 6 مشاركات بكأس العالم.

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