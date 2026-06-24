كأس العالم – مونيوز رجل مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:29

كتب : FilGoal

دانيال مونيوز لاعب منتخب كولومبيا

حصل دانيال مونيوز لاعب منتخب كولومبيا على جائزة رجل مباراة الكونغو الديمقراطية في كأس العالم.

دانييل مونوز

النادي : كريستال بالاس

كولومبيا

وسجل مونيوز هدف فوز كولومبيا بالمباراة، وهو ثاني أهدافه في المونديال بعدما سجل أمام أوزبكستان.

وقال مونيوز عقب المباراة: "عليك أن تسجل هدفا ونحن سجلنا بعد الكثير من الفرص المهدرة، لم نبخل بالجهد وعندما كنا نخسر الكرة كنا نضغط بسرعة لاستعادها ولعبنا بشراسة واندفاع".

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وأضاف "لا يهم من يسجل المهم أن نحصد الـ3 نقاط لكولومبيا فنحن كلاعبين وجماهير كلنا أسرة واحدة".

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى النقطة 6 ليضمن التأهل للدور الثاني، بعدما فاز في المباراة الأولى على أوزبكستان.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 رفقة كل من النرويج وألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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