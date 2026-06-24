كأس العالم - مؤتمر أجيري: لست راضيا رغم العلامة الكاملة.. وهذا موقف أوتشوا

أبدى خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك عدم رضاه عن أداء فريقه رغم تحقيق الفوز في أول مباراتين بكأس العالم.

وحصد منتخب المكسيك 6 نقاط من مباراتين بعد الفوز على جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية دون استقبال أهداف.

ضمن منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى دور خروج المغلوب.

وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي "لم نلعب بشكل جيد رغم الفوز، ولست راضيا بشكل كامل".

وأضاف "عندما نقدم أداء جيدا نفقد الاستمرارية، وهدفي هو رؤية فريق قادر على اللعب 90 دقيقة بشكل شبه مثالي".

وشدد "كان هدفا أساسيا أن نتصدر المجموعة ونستمر في اللعب أمام جماهيرنا".

وتابع "يجب الحفاظ على الانضباط التكتيكي خاصة أمام فريق قوي بدنيا، أهم شيء هو تجنب الأخطاء غير الضرورية".

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا، أجاب "المشاركة لا تعتمد على العاطفة، بل على الجدارة فقط".

واختتم أجيري تصريحاته "أوتشوا في حالة جيدة وينافس بشكل طبيعي على مكانه في التشكيل".

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة التشيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.