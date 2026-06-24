كأس العالم - مؤتمر لوبيتيجي: تجاوزنا نتيجة كندا.. وسنقاتل أمام البوسنة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:18

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

كشف جولين لوبيتيجي مدرب منتخب قطر أن فريقه سيقاتل بقوة في مواجهة البوسنة والهرسك الحاسمة في كأس العالم.

وتلقى منتخب قطر خسارة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة 6-0 أمام كندا، ويستعد لمواجهة البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي: "سنقاتل بكل قوة في المباراة، نريد تحقيق أول فوز في تاريخنا بكأس العالم".

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وأضاف "تجاوزنا مباراة كندا، ونركز الآن فقط على التحدي القادم، لا يوجد ضغط، لدينا الطموح والحماس".

أما عن تدخل عاصم ماديبو القوي في مباراة كندا أجاب "لم يكن يقصد أبدا إصابة إسماعيل كونيه، وقد حرص على زيارته".

وشهدت المباراة طرد حامد أحمد وعاصم مادبو، بعد تدخل قوي من الأخير تسبب في إصابة إسماعيل كونيه.

وبسؤاله عن مواجهة البوسنة والهرسك قال: "يمتلكون قوة بدنية وفنية كبيرة ولديهم حلول عديدة في الهجوم".

وشدد "علينا استغلال نقاط قوتنا لنكون في أفضل حالة ممكنة".

ويحتاج المنتخبان إلى الفوز من أجل الاستمرار في البطولة، حيث يمتلك كل منهما نقطة واحدة.

ويتقاسم منتخبا كندا وسويسرا صدارة الترتيب بـ 4 نقاط لكل منهما.

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