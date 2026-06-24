فاز منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى النقطة 6 ليضمن التأهل للدور الثاني، بعدما فاز في المباراة الأولى على أوزبكستان.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 رفقة كل من النرويج وألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

سجل هدف فوز كولومبيا الظهير الأيمن دانيال مونيوز وهو هدفه الثاني في المونديال.

ويلعب منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة ضد البرتغال على صدارة المجموعة، بينما يلعب منتخب الكونغو ضد أوزبكستان.

أقوى من ليونيل

شهدت المباراة تألق كبير من ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية الذي تصدى لعدة أهداف مؤكدة من أمام لاعبي كولومبيا.

لكن دانيال مونيوز ظهير أيمن كولومبيا الذي يتقدم كثيرا للهجوم ويلعب مثل المهاجم الثاني كاد أن يسجل أكثر من مرة بل وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم.

إلى أن نجحت محاولات مونيوز أخطر لاعبي كولومبيا في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده ويتفوق على ليونيل مباسي الذي كان نجم الكونغو في اللقاء.

وصف المباراة

سيطر منتخب كولومبيا على اللعب منذ البداية وأهدر الكثير من الفرص الخطيرة أمام مرمى ليونيل مباسي حارس الكونغو.

وأهدر مونيوز فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 بعدما سدد كرة اصطدمت في القائم وخرجت.

ثم سجل مونيوز هدفا في الدقيقة 6 بضربة رأسية لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وتصدى الحارس مباسي لتسديدة أرضية قوية من جيمس رودريجيز في الدقيقة 11.

وواصل منتخب كولومبيا تهديد مرمى الكونغو وسدد لويس دياز كرة أخرى تصدى لها الحارس مباسي بثبات.

وفي الشوط الثاني مرة أخرى كاد لويس دياز أن يسجل هدف التقدم لكولومبيا بتسديدة أرضية بعد خطأ دفاع الكونغو، ولكن كالعادة تصدى له ليونيل مباسي.

وأخيرا أسفر ضغط منتخب كولومبيا عن هدف الفوز في الدقيقة 76 بهجمة سريعة والذي جاء عن طريق دانيال مونيوز.

وجاء الهدف بتسديدة يسارية أرضية غالطت الحارس بعدما اصطدمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك.

ومن ركلة ركنية تابعها جوستافو بويرتا بتسديدة قوية كاد يسجل بها هدف كولومبيا الثاني ولكن مباسي تصدى له من جديد وأنقذ مرمى الكونغو من هدف مؤكد.

وكاد منتخب الكونغو أن يسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم ناثانييل مبوكو لكن فارجاس حارس كولومبيا أبعدها ببراعة إلى ركنية.