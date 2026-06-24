كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا

أشاد أنطوان سيمينيو، جناح منتخب غانا، بالمجهود الدفاعي الذي قدمه فريقه خلال التعادل السلبي أمام إنجلترا، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي كان حسم التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.

أنطوان سيمينيو النادي : مانشستر سيتي غانا

وقال سيمينيو في تصريحات عبر بي بي سي: "دافعنا خلال معظم فترات المباراة، وكنا نعلم مسبقًا أن اللقاء سيسير بهذه الطريقة. كان علينا الحفاظ على تنظيمنا داخل الملعب والتضحية بأجسادنا، ونجحنا في تنفيذ ذلك".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية. أوجه التحية للفريق بالكامل، فقد كنا نعرف أننا لن نستحوذ على الكرة كثيرًا أو نتقدم للهجوم بالشكل الذي نريده، لكننا التزمنا بما هو مطلوب منا. نأمل أن نواصل مشوارنا بنجاح".

وعن دوره الهجومي المحدود خلال اللقاء، أوضح: "أي لاعب هجومي يرغب دائمًا في امتلاك الكرة أكثر، لكن ما فعلناه كان ما يحتاجه الفريق في هذه المباراة".

وتحدث سيمينيو عن الفرصة التي أهدرها قائلا: "كل شيء حدث بسرعة كبيرة. حاولت التحرك في اللحظة الأخيرة، ونحن نجيد التحول السريع للهجوم. كنا غير محظوظين بعدم تسجيل هذا الهدف".

كما أشار إلى لقائه ببعض زملائه المعروفين في المنتخب الإنجليزي، قائلا: "تحدثت معهم قليلًا قبل المباراة، وسألتقي بهم مجددًا الآن. من الجيد رؤيتهم، ويبدو أن النقطة كانت مهمة بالنسبة لهم أيضًا".

واختتم: "هدفنا منذ بداية البطولة كان التأهل إلى الدور التالي، وقد اقتربنا كثيرًا من تحقيق ذلك".

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.