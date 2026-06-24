كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: لا مجال للثقة الزائدة أمام جنوب إفريقيا

حذر هونج ميونج بو مدرب منتخب كوريا الجنوبية لاعبيه من التراخي قبل مواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الحاسمة من دور المجموعات.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام جنوب إفريقيا في الرابعة من فجر غدا الخميس في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وقال هونج في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أنه من المفيد أن نشعر بالرضا أو نلعب بثقة زائدة. المباراة صعبة والمنافس قوي".

وأضاف "لن نكتفي بالتعادل، أو نلعب لذلك، سنلعب من أجل الفوز".

يمتلك منتخب كوريا الجنوبية 3 نقاط بعد الفوز على التشيك، بينما حصدت جنوب إفريقيا نقطة واحدة من التعادل.

وتابع "قدمنا أداء جيدا لكن النتيجة لم تكن مرضية، لذلك الحالة المعنوية ليست الأفضل".

ومن جانبه، أبدى كيم مين جاي مدافع كوريا الجنوبية ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي.

وقال: "نواجه منافسين يمتلكون مهارات عالية وسرعة كبيرة، لذلك نعمل على التعامل مع ذلك".

واختتم تصريحاته "إذا قدمنا نفس الأداء في المباريات السابقة، يمكننا تحقيق نتيجة جيدة".

وحسم منتخب المكسيك تأهله في الصدارة بعد الفوز في أول جولتين على كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

ويتصدر منتخب المكسيك المجموعة برصيد 6 نقاط يليه كوريا الجنوبية بـ 3 نقاط بينما التشيك وجنوب إفريقيا بنقطة لكل منهما.