ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة

كشف أحمد حسام "ميدو" عن تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة في الساعات القليلة الماضية.

أحمد حسام ميدو النادي : معتزل

وقال ميدو عبر قناة النهار: "أنا بخير وأطمئن الجمهور على صحتي، ما حدث أنه كانت هناك جلسة الحكم على ابني ولم يتم قبول الاستئناف المقدم منا".

وأضاف "بعد العودة إلى المنزل شعرت بإرهاق شديد وذهبت إلى المستشفى وتم حجزي بسبب حالتي وقتها، لكني اليوم تحسنت بشكل أكبر".

وأكمل "ابني عندما علم أنني في المستشفى دخل في حالة نفسية سيئة جدا وقررت إمضاء إقرار الخروج من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية".

وأتم تصريحاته "لكني تعرضت لوعكة شديدة والطبيب أخبرني بضرورة إجراء أشعة على المخ وأوضحت أنني أعاني من جلطة بسيطة في المخ، والآن معي رعاية طبية كاملة في المنزل والآن حالتي جيدة".