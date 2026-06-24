ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 05:30

كتب : FilGoal

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

كشف أحمد حسام "ميدو" عن تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة في الساعات القليلة الماضية.

أحمد حسام ميدو

النادي : معتزل

وقال ميدو عبر قناة النهار: "أنا بخير وأطمئن الجمهور على صحتي، ما حدث أنه كانت هناك جلسة الحكم على ابني ولم يتم قبول الاستئناف المقدم منا".

وأضاف "بعد العودة إلى المنزل شعرت بإرهاق شديد وذهبت إلى المستشفى وتم حجزي بسبب حالتي وقتها، لكني اليوم تحسنت بشكل أكبر".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نفاضل بين 3 دول لمعسكر الإعداد.. وموعد وصول عموتة شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لميدو

وأكمل "ابني عندما علم أنني في المستشفى دخل في حالة نفسية سيئة جدا وقررت إمضاء إقرار الخروج من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية".

وأتم تصريحاته "لكني تعرضت لوعكة شديدة والطبيب أخبرني بضرورة إجراء أشعة على المخ وأوضحت أنني أعاني من جلطة بسيطة في المخ، والآن معي رعاية طبية كاملة في المنزل والآن حالتي جيدة".

أحمد حسام ميدو ميدو
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نفاضل بين 3 دول لمعسكر الإعداد.. وموعد وصول عموتة شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لميدو شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما الزمالك يعلن إنهاء 3 قضايا لدى فيفا خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وعمر فرج على تسوية مستحقاته تطورات الحالة الصحية لـ ميدو بعد إصابته بجلطة في المخ أدار 3 مواجهات مصرية.. تعرف على سجل مارشينياك حكم مصر ضد إيران بعد 3 مواسم.. المصري يعلن رحيل ميدو جابر
أخر الأخبار
كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا 36 ثاتيه | في المونديال
كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: لا مجال للثقة الزائدة أمام جنوب إفريقيا 38 ثاتيه | في المونديال
ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة 6 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب تغطية فمه 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب بنما: سنحت فرصة واحدة لكرواتيا وسجلوا منها 23 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. هدف أول غير محتسب 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رغم الخسارة.. كريستيان مارتينيز رجل مباراة بنما ضد كرواتيا 46 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531718/ميدو-أصبت-بجلطة-بسبب-قضية-ابني-والآن-حالتي-جيدة