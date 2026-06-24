كأس العالم - فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب تغطية فمه

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 05:27

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - باراجواي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف ميجيل ألميرون لاعب منتخب باراجواي مباراة واحدة خلال كأس العالم 2026.

ميجيل ألميرون

النادي : أتلانتا يونايتد

باراجواي

جاء القرار بعد طرده خلال فوز باراجواي على تركيا 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصل ألميرون على البطاقة الحمراء مباشرة بسبب تغطية فمه أثناء مشادة داخل الملعب، في مخالفة لقاعدة جديدة تمنع هذا التصرف.

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وأوضح فيفا أن الإيقاف جاء وفقا للائحة الانضباط بسبب سلوك غير رياضي تجاه أحد المنافسين.

ويعد ألميرون أول لاعب يتعرض للطرد في البطولة بسبب مخالفة هذه القاعدة الجديدة.

وسيغيب لاعب باراجواي عن مواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأكد فيفا أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

وتغلب منتخب باراجواي على تركيا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ولأول مرة في تاريخ منتخب تركيا يخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم بعد الخسارة من أستراليا 2-0 ثم باراجواي 1-0.

فيما رفع منتخب باراجواي رصيده لـ 3 نقاط ظل بها ثالثا بالتساوي مع أستراليا وخلف أمريكا التي ضمنت تأهلها وصاحبة الصدارة بـ 6 نقاط.

ويختتم منتخب تركيا مشواره بمواجهة أمريكا، فيما يلتقي منتخب باراجواي مع أستراليا للمنافسة على ثاني بطاقات التأهل لدور الـ 32.

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