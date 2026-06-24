كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 05:18

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

اعترف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا بصعوبة مواجهة بنما رغم الفوز في النهاية.

وتغلب منتخب كرواتيا على بنما بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم.

وقاد البديل أنتي بوديمير منتخب كرواتيا لتحقيق انتصاره الأول في كأس العالم بعد الفوز على بنما.

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وقال داليتش عبر موقع فيفا: "أهنئ الفريق المنافس، قدموا مباراة ممتازة وسببوا لنا الكثير من الصعوبات".

وتابع "بصراحة، لم أتوقع أن تكون المباراة بهذه الصعوبة، لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأوضح داليتش "ربما كان ذلك بسبب الضغط، لأننا كنا نحتاج بشدة للفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف "سعيد للغاية لأننا تمكنا من تحقيق الفوز في المباراة الدولية رقم 200 لمودريتش".

واختتم داليتش تصريحاته "مودريتش بعمر الأربعين لعب بشكل رائع، ونحن سعداء بسبب تواجده معنا".

وسجل بوديمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد مشاركته بثماني دقائق.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن كل من إنجلترا وغانا.

ويختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا في منتصف ليل يوم الأحد 28 يونيو الجاري.

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