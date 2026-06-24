كأس العالم - مدرب بنما: سنحت فرصة واحدة لكرواتيا وسجلوا منها

أعرب توماس كريستيانسن مدرب بنما عن فخره بلاعبي فريقه رغم الخسارة أمام كرواتيا.

وتغلب منتخب كرواتيا على بنما بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم.

وقاد البديل أنتي بوديمير منتخب كرواتيا لتحقيق انتصاره الأول في كأس العالم بعد الفوز على بنما.

وقال توماس كريستيانسن مدرب بنما عبر موقع فيفا: "لعبنا بشكل جيد وقاتلنا حتى النهاية محافظين على هويتنا".

وتابع "كل ما يمكنني قوله هو أنني فخور بلاعبي فريقي بعد أن قدموا مباراة رائعة".

وشدد "نافسنا كرواتيا بقوة وهكذا هي كرة القدم، سنحت لهم فرصة واحدة صريحة وسجلوا هدفا".

واختتم مدرب بنما تصريحاته "الحقيقة أنهم لم يشكلوا خطورة كبيرة علينا، وأعتقد أننا كنا شجعانا في هذه المباراة".

وسجل بوديمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد مشاركته بثماني دقائق.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن كل من إنجلترا وغانا.

ويختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا في منتصف ليل يوم الأحد 28 يونيو الجاري.