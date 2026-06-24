كأس العالم - رغم الخسارة.. كريستيان مارتينيز رجل مباراة بنما ضد كرواتيا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 04:49

كتب : FilGoal

كريستيان مارتينيز - بنما

توج كريستيان مارتينيز لاعب وسط بنما بجائزة رجل مباراة فريقه ضد كرواتيا.

كريستيان مارتينيز

النادي : هابويل شمونة

بنما

وتغلب منتخب كرواتيا على بنما بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم.

وقاد البديل أنتي بوديمير منتخب كرواتيا لتحقيق انتصاره الأول في كأس العالم بعد الفوز على بنما.

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وحصد مارتينيز جائزة رجل المباراة رغم خسارة فريقه أمام كرواتيا.

وخسر منتخب بنما للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة.

وسجل بوديمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد مشاركته بثماني دقائق.

وبات لوكا مودريتش رابع لاعب يصل للمشاركة رقم 200 دوليا على الأقل مع منتخب بلاده.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخباتهم برصيد 230 مباراة.

ويأتي الكويتي بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 202 مباراة، ثم ليونيل ميسي ثالثا بـ 201 مباراة ثم مودريتش صاحب الـ 200 مباراة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن كل من إنجلترا وغانا.

ويختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا في منتصف ليل يوم الأحد 28 يونيو الجاري.

كأس العالم بنما كريستيان مارتينيز
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