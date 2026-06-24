قاد البديل أنتي بوديمير منتخب كرواتيا لتحقيق انتصاره الأول في كأس العالم بعد الفوز على بنما.

وتغلب منتخب كرواتيا على بنما بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم.

وسجل بوديمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد مشاركته بثماني دقائق.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن كل من إنجلترا وغانا.

ويختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا في منتصف ليل يوم الأحد 28 يونيو الجاري.

أنتي بنما

كلمة Anti باللغة الإنجليزية تعني "ضد"، ونجح أنتي بوديمير لاعب كرواتيا ضد بنما في قيادة فريقه لتحقيق انتصار رائع.

وسجل بوديمير مهاجم أوساسونا بعد مشاركته بـ 8 دقائق فقط.

ولعب بوديمير أول مبارياته في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد إنجلترا.

وخسر منتخب بنما للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة.

200 مودريتش

بات لوكا مودريتش رابع لاعب يصل للمشاركة رقم 200 دوليا على الأقل مع منتخب بلاده.

وبعد مشاركة مودريتش أمام بنما وصل للمباراة رقم 200 دوليا مع كرواتيا.

وجاء مودريتش في المركز الرابع بقائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخبات بلادهم.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخباتهم برصيد 230 مباراة.

ويأتي الكويتي بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 202 مباراة، ثم ليونيل ميسي ثالثا بـ 201 مباراة.

اشتعال المجموعة

اشتعلت حسابات التأهل في المجموعة الـ 12 من كأس العالم، بينما تأكد خروج منتخب بنما من البطولة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبأفضلية فارق أهداف (+2).

ويتساوى منتخب غانا في نفس عدد النقاط لكن بأفضلية فارق أهداف (+1).

وبعد انتصار كرواتيا يصعد الفريق للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام بنما في الجولة الختامية، بينما غانا ضد كرواتيا في تمام الساعة 12 منتصف ليل الأحد 28 يونيو الجاري (أي مساء السبت).

وصف المباراة

اتسم اللقاء بالهدوء في أغلب فتراته، مع سيطرة متبادلة بين المنتخبين بحثا عن التسجيل.

وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش هدفا محققا لمنتخب بنما في الدقيقة 23 بعد رأسية رائعة من خوسيه رودريجيز.

وكان منتخب بنما الأخطر في الشوط الأول مع صعوبة هجوم كرواتيا على المرمى.

ودفع زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا بأنتي بوديمير لتنشيط هجوم الفريق.

ونجح بوديمير في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

وشهدت النصف ساعة الأخيرة محاولات من منتخب بنما لإدراك التعادل.

بينما اعتمد منتخب كرواتيا على الهجمات المرتدة، وأهدر الفريق فرصا محققة لتسجيل الثاني.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن كل من إنجلترا وغانا.

ويختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا في منتصف ليل يوم الأحد 28 يونيو الجاري.