تشكيل كأس العالم – الكونغو وكولومبيا بلا تغييرات

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 03:46

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

حافظ سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على تشكيل الفهود الأساسي الذي لعب مباراة البرتغال وذلك أمام كولومبيا.

ويلعب منتخب الكونغو ضد كولومبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتعادل منتخب الكونغو في الجولة الأولى مع البرتغال بهدف لمثله، بينما فاز منتخب كولومبيا على أوزبكستان 3-1.

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وجاء تشكيل الكونغو كالآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: آرون وان بيساكا - ستيف كوبادي - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثو ماسواكو.

الوسط: نجالاييل موكاو - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي

الهجوم: يوان ويسا - سيدريك باكامبو

بينما جاء تشكيل كولومبيا كالآتي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: دانييل مونوز – دافينسون سانشيز – جون لوسيمي – خوان موخيكا

الوسط: جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا – جيمس رودريجيز

الهجوم: جون أرياس – لويس سواريز – لويس دياز

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