كأس العالم – مارك جيهي: في يوم آخر كنا سنفوز على غانا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 03:16

كتب : FilGoal

مارك جيهي مدافع إنجلترا

أكد مارك جيهي مدافع منتخب إنجلترا ضرورة التعامل بهدوء مع نتيجة التعادل أمام غانا، مشددًا على أن الأداء كان إيجابيًا رغم عدم تحقيق الفوز.

مارك جيهي

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.

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وقال جيهي في تصريحات لإذاعة بي بي سي: "من المهم جدًا وضع الأمور في إطارها الصحيح. هذه هي طبيعة كرة القدم والحياة بشكل عام. في يوم آخر ربما كنا سنفوز بالمباراة ويشعر الجميع بالسعادة".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا أن الأداء كان جيدًا. ظهرنا كفريق يريد التسجيل وصنعنا فرصًا حقيقية لإحراز الأهداف، ومن المهم أن نتعلم من هذه المباراة ونواصل التطور".

وأشاد مدافع إنجلترا بما قدمه منتخب غانا، موضحًا: "يمكنك أن ترى بعد صافرة النهاية ماذا كانت تعني لهم هذه النتيجة، ولذلك يجب أن نمنحهم التقدير المستحق".

واختتم: "علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، نتعلم من هذه المباراة، ثم نمضي قدمًا نحو التحديات المقبلة".

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