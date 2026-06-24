كأس العالم – كيروش: حققنا الهدف الأول وهو تأهل غانا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 02:57

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - منتخب غانا

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا عن فخره بأداء لاعبيه بعد التعادل السلبي أمام إنجلترا، والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.

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وقال كيروش في تصريحات لشبكة بي بي سي: "حققنا الهدف الأول وتأهلنا إلى الدور الثاني. أنا فخور للغاية بالطريقة التي قاتل بها اللاعبون خلال المباراة ومدى التزامهم بخطة اللعب. كانوا يؤمنون دائمًا بقدرتهم على تحقيق ذلك".

وأضاف: "في رأيي المتواضع، إنجلترا من المنتخبات القادرة على الفوز بكأس العالم. هذه النتيجة هدية لجماهيرنا، وهدية أيضًا لبعض اللاعبين الذين فقدناهم".

وشرح مدرب غانا أسلوب فريقه خلال اللقاء قائلا: "عندما يتطلب الأمر الدفاع، عليك أن تدافع. لا يمكنني أن ألعب السامبا بينما المنافس يلعب الروك أند رول. كان هدفنا أن ننهي الشوط الأول وإنجلترا تشعر بالإحباط دون إيجاد حلول لاختراقنا".

وتابع: "من تلك اللحظة بدأنا ندخل أجواء المباراة ونفرض سيطرتنا بشكل أكبر. كان بإمكاننا التسجيل، لكننا لم ننجح في ذلك. وفي المقابل كان بإمكان إنجلترا التسجيل أيضًا، لذا أعتقد أن التعادل كان نتيجة عادلة".

وأتم كيروش حديثه قائلا: "السعادة هي الشعور المسيطر الآن. الفوز يمنحك السعادة دائمًا، لكن الأهم بالنسبة لنا في هذه اللحظة أننا حققنا الهدف بالتأهل إلى الدور الثاني".

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