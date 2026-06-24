كأس العالم – بيلينجهام: لا أستحق جائزة رجل مباراة غانا

أبدى جود بيلينجهام لاعب وسط منتخب إنجلترا تواضعًا كبيرًا بعدما تُوج بجائزة رجل المباراة عقب التعادل أمام غانا، مؤكدًا أنه لم يكن الأحق بالفوز بها.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.

وقال بيلينجهام في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "بصراحة لا أعتقد أنني كنت أستحق الجائزة. ربما كان يجب أن تذهب إلى أحد لاعبي غانا الذين دافعوا بشكل رائع طوال المباراة".

وأضاف: "كانت لدي بعض اللحظات الجيدة، لكنني لم أتمكن من الدخول في أجواء المباراة بالشكل الذي أريده. رغم ذلك، أشكر كل من منحني صوته".

وتحدث بيلينجهام عن تعادل إنجلترا قائلًا: "يبدو أنها عادة المباراة الثانية مع إنجلترا، نفوز في الأولى ثم نتعادل في الثانية. الأمر مقبول بالنسبة لنا".

وأشاد لاعب ريال مدريد بالمنافس، موضحًا: "أعتقد أنهم لعبوا من أجل التعادل، وهي نتيجة كانت ستقربهم من التأهل. يجب أن نمنحهم التقدير، لقد قدموا مباراة كبيرة ونفذوا خطتهم بشكل ممتاز".

وعن الأشخاص الذين يفكر بهم عند حصوله على الجوائز الفردية، قال: "أفكر دائمًا في عائلتي وزملائي والمدرب الذي منحني فرصة التواجد في كأس العالم".

واختتم: "كما قلت، لا أعتقد أنني كنت أستحق هذه الجائزة اليوم، لكنني ممتن لها على أي حال".