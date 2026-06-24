كأس العالم – هاري كين: يجب احترام غانا ومنحهم التقدير لأنهم دافعوا بشكل جيد ضدنا

أعرب هاري كين قائد منتخب إنجلترا عن خيبة أمله بعد التعادل أمام غانا، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث رغم صعوبة المباراة.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ إنجلترا

وقال كين في تصريحات لإذاعة "بي بي سي": "نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحقق الفوز. كنا نعلم أننا سنستحوذ على الكرة لفترات طويلة، وهذا ما حدث بالفعل، لكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية بكتلة دفاعية منخفضة ومتماسكة، ما صعّب اللعب في عمق الملعب".

وأضاف: "المباراة اعتمدت بشكل كبير على اللعب عبر الأطراف والمواجهات الفردية. أعتقد أننا في نهايتي الشوطين صنعنا بعض الزخم وخلقنا فرصًا جيدة للتسجيل".

وتابع: "كان بإمكاننا إنهاء المباراة بنتيجة 1-0 أو 2-0 والمضي قدمًا. لم تكن مباراة جميلة من الناحية الفنية بسبب أسلوب المنافس، ويجب منحهم التقدير لأنهم دافعوا بشكل جيد وكانوا خطرين في الهجمات المرتدة. بشكل عام تعاملنا مع ذلك بصورة جيدة ولم يمنحونا الكثير من الفرص".

وعن السبب وراء عدم تحقيق الفوز، أوضح كين: "ربما افتقدنا بعض الجودة في اللمسة الأخيرة، لكن هذه النوعية من المباريات دائمًا ما تكون صعبة. كثير منا خاض مباريات مشابهة من قبل".

وأردف: "أحيانًا تحتاج إلى هدف مبكر لفتح المباراة وإجبار المنافس على التقدم للأمام، لكن كلما استمر التعادل السلبي زادت ثقتهم ودافعوا بقلب أكبر. رغم ذلك، صنعنا فرصًا في الدقائق الأخيرة".

وأشار مهاجم إنجلترا إلى إحدى الفرص التي سنحت له قائلًا: "أثق في قدرتي على التسجيل في مثل هذه المواقف. عشت حياة المهاجم لفترة طويلة وأعلم أن الكرة لا تدخل دائمًا. أثق بنفسي في تسع مرات من أصل عشر، لكن الأمور لم تسر في صالحي اليوم".

واختتم: "كنا نرغب في تحقيق الفوز الثاني، لكن ذلك لم يحدث. مع ذلك، ما زلنا في وضع جيد ونتطلع للمباراة المقبلة بثقة".

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.