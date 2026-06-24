كأس العالم - مؤتمر بروس: نحتاج للفوز على كوريا لتحقيق إنجاز تاريخي

يرى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا أن فريقه أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لأول مرة، مشددا على ضرورة الفوز ضد كوريا الجنوبية.

وتعادل منتخب جنوب إفريقيا مع التشيك بهدف لكل فريق في لقاء أقيم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ويختتم مواجهات المجموعة باللعب ضد كوريا الجنوبية.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة للفريقين. نعلم أننا يجب أن نفوز، وهذا يجعل الأمور واضحة".

وأضاف "قد تكون لحظة تاريخية لجنوب إفريقيا إذا تأهلنا للدور الثاني، وهذا يمنحنا دافعا كبيرا للفوز".

وشدد "قلة الخبرة أثرت على أداء الفريق في المباراة الأولى".

وتابع "كنا متأثرين بالموقف في البداية. الفريق يفتقد الخبرة في مثل هذه البطولات، ولهذا لم نقدم الأداء الذي نريده".

وواصل "كوريا الجنوبية فريق منظم للغاية ويتمتع بقوة بدنية كبيرة".

واختتم بروس تصريحاته "سنلعب في أجواء شديدة الحرارة، وهذا سيتطلب مجهودا كبيرا من اللاعبين، وقد يكون عاملا حاسما".

يملك منتخب كوريا الجنوبية 3 نقاط بعد فوزه على التشيك، بينما حصدت جنوب إفريقيا نقطة واحدة بعد التعادل مع التشيك، لتصبح المواجهة حاسمة في صراع التأهل.