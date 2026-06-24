كأس العالم – رايس: من الصعب اللعب ضد منتخب يدافع بكل اللاعبين

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 02:30

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - لاعب إنجلترا

أكد ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا أن فريقه واجه صعوبة كبيرة أمام التنظيم الدفاعي لمنتخب غانا، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا بحاجة لإيجاد حلول أكثر من أجل الوصول إلى المرمى.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

إنجلترا

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.

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وقال رايس في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "من الصعب دائمًا اللعب أمام فريق يدافع بـ11 لاعبًا خلف الكرة وبذلك العمق، لكن علينا إيجاد الحلول. في الدقائق العشر الأخيرة كنا غير محظوظين لعدم تسجيل هدف".

وأضاف: "ما زالت لدينا فرصة كبيرة لتصدر المجموعة عندما نواجه بنما، لذلك يجب أن ننظر للأمور بإيجابية. غانا كانت منظمة للغاية، ودافعت بطريقة 5-4-1 مع تقارب كبير بين الخطوط، ما جعل إيجاد المساحات أمرًا صعبًا".

وتابع: "في المقابل، أعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل بالكرة. يجب منح غانا التقدير الذي تستحقه، فالمباراة كانت صعبة ولديهم لاعبون جيدون، لذلك لم نتوقع أبدًا مواجهة سهلة".

وشدد لاعب وسط إنجلترا على أهمية الحفاظ على الثقة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قائلاً: "لا تزال أمامنا مباراة أخرى لحسم صدارة المجموعة، لذا علينا أن نبقى إيجابيين".

وأتم رايس: "الكثير من المنتخبات الكبرى تتعادل في المباراة الأولى، لذلك لا يوجد أي سبب للتشاؤم أو الإحباط. سنواصل العمل وسنحافظ على روحنا الإيجابية".

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