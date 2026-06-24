كأس العالم – بيكفورد: التعادل مع غانا؟ مصيرنا بين أيدينا

شدد جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا إن فريقه كان يدرك صعوبة مواجهة غانا، مشيرًا إلى أن المنافس اعتمد على الهجمات المرتدة ونجح في إغلاق المساحات بشكل جيد خلال المباراة.

جوردان بيكفورد النادي : إيفرتون إنجلترا

وتعادل منتخب إنجلترا مع غانا سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

وبهذا التعادل وصل منتخب إنجلترا إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع غانا، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما.

وقال بيكفورد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام غانا. كنا ندرك أنهم سيعتمدون على الهجمات المرتدة، وكان من الصعب جدًا اختراق دفاعاتهم. صنعنا بعض الفرص وكان علينا الحذر من المرتدات".

وأضاف "هذه هي كرة القدم، وكنا بحاجة فقط إلى تسجيل الهدف الأول. غانا قدمت مباراة جيدة، لكن علينا أن نكون راضين عن النتيجة. ما زلنا في صدارة المجموعة، والآن تركيزنا ينصب على مواجهة بنما وإنهاء الدور الأول في المركز الأول".

وأشاد حارس إنجلترا بقدرات لاعبي المنتخب الغاني، قائلاً: "لديهم لاعبون مميزون مثل أنطوان سيمينيو، لذلك يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للتدخل عندما يحتاجك الفريق، وهذا ما شعرت أنني قمت به".

واستكمل "كنا نرغب بالطبع في الفوز، لكننا لم نخسر. هذه بطولة كأس عالم، وما زال مصيرنا بين أيدينا من أجل تصدر المجموعة. في كل مباراة تواجه منافسًا مختلفًا، وكل ما كنا نحتاجه هو هدف واحد، بهذه البساطة".

وأتم بيكفورد تصريحاته قائلاً: "نجحنا في الحد من فرصهم إلى الحد الأدنى، لكننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الذي كنا نبحث عنه، وهذه هي كرة القدم".