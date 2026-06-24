إرجاء تشغيل منطقة المشجعين في العاصمة الجديدة بمواجهة إيران.. وتحديد موعد العودة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:50

كتب : FilGoal

منطقة المشجعين - فان زون العاصمة الجديدة

أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانا بخصوص منطقة المشجعين الـ Egyptian Fan Zone (EFZ).

وتم إرجاء تشغيل منطقة المشجعين والاعتذار عن عدم استقبال الزوار خلال مباراة مصر ضد إيران ولمدة 48 ساعة.

ويأتي ذلك بسبب توقيت المباراة في تمام السادسة صباحا بتوقيت مصر وهو ما يؤثر على كفاءة الرؤية.

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وتعود منطقة المشجعين لاستقبال الجماهير بداية من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية.

وجاء بيان شركة العاصمة الإدارية الجديدة كالآتي:

"نظراً للإقبال الجماهيري غير المسبوق الذي شهدته منطقة Fan Zone (EFZ) بالعاصمة الجديدة لمشاهدة مباريات كأس العالم والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية والألعاب والمطاعم، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ باستمرار تقديم "تجربة مشجع" استثنائية تليق بهذا الحدث الكبير في العاصمة الجديدة، نود إعلامكم بقرارنا بإرجاء تشغيل منطقة المشجعين Fan Zone (EFZ) والاعتذار عن عدم استقبال الزوار خلال مباراة منتخب مصر القادمة مع إيران، ولمدة 48 ساعة فقط، تشمل يومي الجمعة والسبت 26 و27 يونيو 2026، وذلك للحفاظ على تقديم أعلى مستوى من متعة المشاهدة والتجربة الاستثنائية".

"لقد جاء هذا القرار الاستباقي بعد مراجعات تقنية دقيقة أظهرت أن جودة العرض على الشاشة العملاقة لن تكون بالوضوح والكفاءة المطلوبة خلال توقيت المباراة، تحديداً خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة. ولأن استمرار نجاح التجربة يتطلب أعلى جودة تقنية، فقد فضلنا عدم المخاطرة بمتعتكم وراحتكم".

"كما نؤكد لكم أن منطقة المشجعين (Fan Zone EFZ) ستكون في أتم الاستعداد لاستقبالكم، وستفتح أبوابها رسميًا انطلاقًا من مباريات دور الـ 32، بما في ذلك مباراة فريقنا القومي في دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية في كأس العالم 2026 بإذن الله، لنضمن لكم أجواءً حماسية وتجربة مشاهدة متكاملة واستثنائية".

"نشكركم على ثقتكم وتفهمكم، ونتمنى كل التوفيق والنصر لمنتخبنا الوطني لإسعاد الشعب المصري".

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