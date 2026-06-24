حائط كيروش

فرض منتخب غانا نتيجة التعادل السلبي أمام إنجلترا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم 2026.

ونجح كارلوس كيروش مدرب غانا، في فرض خبرة السنوات الطويلة والمشاركات المتتالية في كأس العالم، على لاعبيه لإغلاق كافة المساحات أمام نجوم المنتخب الإنجليزي.

ويشارك كيروش في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، بعدما قاد البرتغال في كأس العالم 2010، ثم قيادة إيران في 3 نسخ متتالية لكأس العالم 2014، و2018، و2022، فيما يقود تلك المرة منتخب غانا.

ونجح منتخب غانا في الحصول على نقطته الرابعة في دور المجموعات بعد فوزه في الجولة الأولى أمام بنما.

وحرم الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، منتخب غانا من احتساب ضربة جزاء بعد تدخل قوي من كونساه ضد أدو لاعب غانا داخل منطقة الجزاء، ولكن تغافل عنها الحكم، فيما أشار الحكم الهندوراسي بسقوط اللاعب الغاني في مصيدة التسلل، ولم يستدعيه حكم الفيديو لمراجعة الكرة.

ويتقاسم منتخب غانا صدارة المجموعة مع إنجلترا التي حققت الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا بنتيجة 4-2.

ولم يسدد أي من المنتخبين أي كرة على حارسي المرمى خلال الشوط الأول.

وتوقع البعض أن يختلف الأمر في الشوط الثاني، على غرار ما حدث لإنجلترا أمام كرواتيا في الجولة الأولى، ولكن استمر منتخب غانا في دفاعه القوي ليخرج بنتيجة التعادل السلبي أمام بطل العالم مرة وحيدة عام 1966.

وأنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول في مباراة كرواتيا بالتعادل 2-2، قبل أن يفرض سيطرته على الشوط الثاني لينجح في الفوز 4-2.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا عن تلك المباراة: "تلقينا إنذارًا من كرواتيا، ويجب التركيز على تحسين الهيكل الدفاعي، لأنه يُنبّهنا إلى ضرورة عدم تكرار ذلك، لقد خسرنا الكرة بسهولة مرات عديدة بعد استعادتها."

واقترب المنتخب الغاني بشدة من العبور إلى الدور التالي، بعد فشله في عبور دور المجموعات في نسختي 2014، و2022.

ويأمل منتخب غانا في تكرار إنجاز 2010، حين تأهل بلاك ستارز إلى ربع النهائي، قبل الخروج أمام أوروجواي بركلات الترجيح.

وكانت المشاركة الأولى لغانا في نسخة 2006 حين عبر دور المجموعات.

إجمالا لعب منتخب إنجلترا أمام الفرق الإفريقية في كأس العالم 9 مرات بعد مواجهة غانا اليوم، انتهت 5 مباريات بفوز منتخب الأسود الثلاثة، فيما كان تعادل اليوم هو الرابع.

وستكون فرصة تأهل غانا مع كيروش وعبوره دور المجموعات، هي الثانية في مسيرته بعد تجاوز دور المجموعات مع منتخب البرتغال في نسخة 2010.

فيما ودع دور المجموعات مع إيران في النسخ الثلاثة التي شارك فيها.

تفاصيل المباراة

بدأ الشوط الأول هادئا، فيما جاءت الفرصة الأولى لإنجلترا عن طريق تسديدة من ديكلان رايس في الدقيقة 13 ذهبت أعلى العارضة.

وتصدى الدفاع الغاني لتسديدتين من مادويكي وبيلينجهام في الدقيقة 33.

وحاول هاري كين التسديد في الوقت بدل الضائع من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى وأبعدها لركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، دون أي تسديدة على الحارسين.

وبعد إطلاق صافرة الشوط الأول، اشتبك بيلينجهام مع كيروش على خلفية تدخل اللاعب الإنجليزي القوي على جيروم أوبوكو لاعب غانا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، جاءت أخطر فرصة في الدقيقة 57 بعد تسديدة من مادويكي تصدى لها الدفاع لترتد إلى جوردون الذي سدد ولكن الحارس تصدى لها.

ونال إيناكي ويليامز بطاقة صفراء في الدقيقة 60 بعد تدخل قوي ضد جوردون وضربة حرة بالقرب من الراية الركنية لمنتخب إنجلترا.

نفذ ديكلان رايس الضربة الحرة على القائم البعيد ليتابعها أندرسون ولكن اصطدمت بالدفاع الغاني لتتحول لركنية

أجرى توماس توخيل بعدها تبديلين بنزول نيكو أورايلي وبوكايو ساكا بدلا من دجيد سبينس وأنطوني جوردون، ورد كيروش بتبديلين لغانا بخروج إيناكي ويليامز وأيوا، ونزول برنس أدو ومحمد فاتاو.

وجاءت أخطر فرص غانا في الدقيقة 68 عن طريق البديل أدو الذي انطلق لينفرد بالمرمى، ولكن اصطدم بـ بيكفورد، ليحتسب الحكم ضربة حرة لصالح الحارس

وسدد هاري كين كرة قوية في الدقيقة 69 ولكن تصدى لها الحارس الغاني.

أجرى توخيل تبديلات هجومية أخرى من أجل إيجاد ثغرة بنزول إيزي ورودجرز بدلا من بيلينجهام وأندرسون، ثم راشفورد بدلا من مادويكي.

وسدد ساكا في الدقيقة 86 ولكن تصدى الحارس الغاني أساري ببراعة.

ومنعت العارضة رأسية أورايلي في الدقيقة 87، لترتد إلى هاري كين الذي سدد أعلى المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.