الموسم الثالث.. أهلي طرابلس يجدد عقد البدري

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

حسام البدري - أهلي طرابلس

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تجديد عقد المدرب المصري حسام البدري.

وسيخوص البدري موسمه الثالث مع النادي الليبي.

وقال أهلي طرابلس في بيان: "تم تجديد عقد حسام البدري والجهاز الفني بالكامل استعدادا لاستحقاقات الموسم المقبل".

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لا يتوفر وصف.

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي، فيما يعاون البدري كل من: أحمد شكري، وطارق سليمان.

وتوج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا تحت قيادة حسام البدري على حساب فريق أهلي بنغازي.

وبشكل عام حقق البدري 4 ألقاب مع أهلي طرابلس منها ثلاثية محلية في الموسم قبل الماضي.

كما حصد البدري جائزة افضل مدرب في ليبيا.

حسام البدري أهلي طرابلس
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