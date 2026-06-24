الموسم الثالث.. أهلي طرابلس يجدد عقد البدري
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تجديد عقد المدرب المصري حسام البدري.
وسيخوص البدري موسمه الثالث مع النادي الليبي.
وقال أهلي طرابلس في بيان: "تم تجديد عقد حسام البدري والجهاز الفني بالكامل استعدادا لاستحقاقات الموسم المقبل".
ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي، فيما يعاون البدري كل من: أحمد شكري، وطارق سليمان.
وتوج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا تحت قيادة حسام البدري على حساب فريق أهلي بنغازي.
وبشكل عام حقق البدري 4 ألقاب مع أهلي طرابلس منها ثلاثية محلية في الموسم قبل الماضي.
كما حصد البدري جائزة افضل مدرب في ليبيا.
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