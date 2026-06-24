الموسم الثالث.. أهلي طرابلس يجدد عقد البدري

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تجديد عقد المدرب المصري حسام البدري.

وسيخوص البدري موسمه الثالث مع النادي الليبي.

وقال أهلي طرابلس في بيان: "تم تجديد عقد حسام البدري والجهاز الفني بالكامل استعدادا لاستحقاقات الموسم المقبل".

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي، فيما يعاون البدري كل من: أحمد شكري، وطارق سليمان.

وتوج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا تحت قيادة حسام البدري على حساب فريق أهلي بنغازي.

وبشكل عام حقق البدري 4 ألقاب مع أهلي طرابلس منها ثلاثية محلية في الموسم قبل الماضي.

كما حصد البدري جائزة افضل مدرب في ليبيا.