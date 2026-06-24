مصدر من الأهلي لـ في الجول: نفاضل بين 3 دول لمعسكر الإعداد.. وموعد وصول عموتة

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

كشف مصدر من الأهلي موعد وصول المغربي حسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن الأهلي تعاقده مع عموتة لمدة موسمين خلفا للدنماركي ييس توروب.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"حسين عموتة يصل القاهرة في الأسبوع الأول من يوليو لبدء مهمته مع الأهلي".

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وأضاف "نفاضل بين إسبانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأتم "توقيت المعسكر وأطراف المباريات الودية عاملان حاسمان في اختيار مكان معسكر الإعداد، والقرار خلال ساعات".

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

حسين عموتة الأهلي
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