بعد إفلاته من بطاقة صفراء.. اشتباك بين كيروش وبيلينجهام

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

كيروش ضد بيلينجهام

دخل جود بيلينجهام لاعب وسط إنجلترا، في مشادة كلامية مع كارلوس كيروش مدرب غانا بعد نهاية الشوط الأول بين الفريقين.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي، دون أي تسديدة على المرميين.

وقام بيلينجهام بالاشتباك مع كيروش ومساعده جون باينتسيل.

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وحاول مورجان روجرز منع بيلينجهام، قبل تدخل نوني مادويكي الذي دخل في مشادة مع كيروش.

يأتي ذلك على خلفية تدخل بيلينجهام القوي على جيروم أوبوكو لاعب غانا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ولم يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام قبل نهاية الشوط الأول.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وغانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 من كأس العالم.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في المباراة الأولى أمام كرواتيا 4-2، فيما حقق منتخب غانا الفوز أمام بنما بهدف نظيف.

ويلتقي في تمام الثانية صباحا منتخبا كرواتيا أمام بنما، في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

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