كأس العالم - بعد منحهم حرية القرار.. لاعب إنجلترا يرفض مصافحة توماس بارتي

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 00:48

كتب : FilGoal

إنجلترا أمام غانا

تجاهل دجيد سبينس لاعب إنجلترا، مصافحة توماس بارتي لاعب غانا، قبل لقاء المنتخبين في كأس العالم.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وغانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 من كأس العالم.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في المباراة الأولى أمام كرواتيا 4-2، فيما حقق منتخب غانا الفوز أمام بنما بهدف نظيف.

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وكان الاتحاد الإنجليزي منح اللاعبين حرية قرار مصافحة بارتي أم لا، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى لاعب غانا.

ولم يشارك بارتي في مباراة غانا الأولى أمام بنما، التي أقيمت في كندا.

ولم يحصل بارتي على تأشيرة دخول كندا بسبب منع السلطات نظرا لاتهامه في قضايا اغتصاب.

وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية لتوماس بارتي بدخول البلاد بشكل طبيعي.

ونصح الاتحاد الإنجليزي، توماس توخيل مدرب المنتخب، بالتركيز على البطولة وتجنب أي نقاش حول المواضيع الحساسة سياسياً.

وتعود مزاعم الاتهام الموجهة إلى بارتي خلال الفترة من أبريل 2020 إلى يونيو 2022، أثناء فترة لعبه في أرسنال.

ووجهت الاتهامات إلى بارتي بعد نهاية عقده مع أرسنال في يوليو 2025.

ورد كارلوس كيروش مدرب غانا على قرار ضمه توماس بارتي رغم الاتهامات الموجهة له "إنها إجابة بسيطة وأساسية، في إنجلترا والبرتغال وأي مكان، المتهم بريء إلى أن تصدر المحكمة قرارًا".

إنجلترا غانا توماس بارتي دجيد سبينس
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