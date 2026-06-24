شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لميدو

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات حالة أحمد حسام "ميدو" بعد تعرضه لوعكة صحية.

أحمد حسام ميدو

النادي : معتزل

وعلم FilGoal.com أن ميدو أودع في الرعاية المركزة، وخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقال أحمد شوبير عبر قناة النهار: "ميدو كان يتابع قضية ابنه، وكان لديه أمل في الحصول على إيقاف تنفيذ للحكم، لكن قدر الله وما شاء فعل، والأمور لم تسر كما كان يتمنى".

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وأضاف "بعد الجلسة شعر بتعب، ونقل إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع ، حيث عانى من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وظل هناك نحو 10 ساعات حتى تحسنت حالته، ثم عاد إلى منزله".

واستدرك "لكن التعب عاد مجددا، فتوجه إلى مستشفى قريبة وتم الاطمئنان عليه، قبل أن يصر على العودة إلى منزله تحت إشراف طبي".

وكشف "التشخيص المبدئي أشار إلى أن الحالة مع ارتفاع ضغط الدم كانت بوادر جلطة، لكن حالته الآن مستقرة مع متابعة طبية كاملة".

وواصل "من المقرر أن يحصل على قسط من الراحة، على أن يكون أفضل غدا بإذن الله. ميدو حاليا في منزله وسط أسرته".

وأتم تصريحاته "ميدو من أفضل الشخصيات في الوسط الرياضي، لا يعرف الحقد ويتعامل بصفاء ونقاء مع الجميع باللغة العامية (سالك) ".

وبدأ ميدو مسيرته الكروية في الزمالك قبل أن يحترف في جينت البلجيكي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وخاض ميدو رحلة احتراف طويلة وناجحة وأبرز محطاته كانت مع جينت وأياكس وسيلتا فيجو ومارسيليا وروما وتوتنام وويجان وميدلسبراه ووست هام.

وحصل ميدو على بطولة الدوري الهولندي رفقة أياكس مرتين بالإضافة إلى مرة واحدة كأس هولندا والسوبر الهولندي.

وتوج ميدو بكأس أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر.

وتتمنى أسرة FilGoal.com أن يشفيه الله عاجلا وليس آجلا وأن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

ميدو شوبير
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