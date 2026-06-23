كأس العالم - ديشامب يغادر معسكر فرنسا لوفاة والدته.. ومساعده يتولى المسؤولية مؤقتا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا

غادر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، معسكر منتخب بلاده في كأس العالم، بسبب وفاة والدته.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن سفر ديشامب اليوم الثلاثاء، بعد تلقيه الخبر الصادم صباح اليوم.

وسيغيب ديشامب عن مباراة منتخب فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ديشامب: سيطرنا على الشوط الثاني رغم صعوبة الظروف كأس العالم – ديشامب: شعرنا بالتوتر في البداية أمام السنغال ساليبا: الانضمام للمنتخب لم يكن سهلا.. ولهذا السبب أحب ديشامب

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام النرويج.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، قبل الفوز أمام العراق 3-0.

ويلتقي منتخب فرنسا في الجولة الأخيرة أمام النرويج العاشرة مساء الجمعة المقبل، على ملعب ميتلايف.

وحقق ديشامب كأس العالم لاعبا في مونديال 1998، ومدربا عام 2018 في روسيا.

وتعد بطولة كأس العالم الجارية هي الأخيرة في مسيرة ديشامب مع منتخب فرنسا، بعدما أعلن عزمه الرحيل بعد البطولة.

ويقود ديشامب منتخب فرنسا منذ 14 عاما.

وسيتولى جاي ستيفان، مساعد ديشامب، مسؤولية منتخب فرنسا في المباراة الأخيرة أمام النرويج، وفقا لبيان صادر من الاتحاد الفرنسي.

وطالب الاتحاد الفرنسي باحترام خصوصية ديشامب والتحلي بأقصى درجات التفهم.

كأس العالم ديشامب فرنسا
نرشح لكم
كأس العالم - كانافارو: لاعبو أوزبكستان كافحوا.. ومن الصعب الدفاع أمام رونالدو كأس العالم - رقم استثنائي وآخر تاريخي.. رونالدو رجل مباراة البرتغال وأوزبكستان كأس العالم - رونالدو: أسعى دائما لخدمة المنتخب كأس العالم - لياو: رونالدو لاعب البرتغال الأفضل.. ونستطيع الفوز أمام كولومبيا مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) غانا.. تبديلان هجوميان إنفانتينو يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم لا ينتهي أسوشيتد برس: تخفيف القيود المفروضة على منتخب إيران قبل مواجهة مصر
أخر الأخبار
شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لميدو دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - كانافارو: لاعبو أوزبكستان كافحوا.. ومن الصعب الدفاع أمام رونالدو 27 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رقم استثنائي وآخر تاريخي.. رونالدو رجل مباراة البرتغال وأوزبكستان 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديشامب يغادر معسكر فرنسا لوفاة والدته.. ومساعده يتولى المسؤولية مؤقتا ساعة | في المونديال
كأس العالم - رونالدو: أسعى دائما لخدمة المنتخب ساعة | في المونديال
كأس العالم - لياو: رونالدو لاعب البرتغال الأفضل.. ونستطيع الفوز أمام كولومبيا ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) غانا.. تبديلان هجوميان 2 ساعة | في المونديال
إنفانتينو يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531689/كأس-العالم-ديشامب-يغادر-معسكر-فرنسا-لوفاة-والدته-ومساعده-يتولى-المسؤولية-مؤقتا