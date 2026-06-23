كأس العالم - ديشامب يغادر معسكر فرنسا لوفاة والدته.. ومساعده يتولى المسؤولية مؤقتا

غادر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، معسكر منتخب بلاده في كأس العالم، بسبب وفاة والدته.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن سفر ديشامب اليوم الثلاثاء، بعد تلقيه الخبر الصادم صباح اليوم.

وسيغيب ديشامب عن مباراة منتخب فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام النرويج.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، قبل الفوز أمام العراق 3-0.

ويلتقي منتخب فرنسا في الجولة الأخيرة أمام النرويج العاشرة مساء الجمعة المقبل، على ملعب ميتلايف.

وحقق ديشامب كأس العالم لاعبا في مونديال 1998، ومدربا عام 2018 في روسيا.

وتعد بطولة كأس العالم الجارية هي الأخيرة في مسيرة ديشامب مع منتخب فرنسا، بعدما أعلن عزمه الرحيل بعد البطولة.

ويقود ديشامب منتخب فرنسا منذ 14 عاما.

وسيتولى جاي ستيفان، مساعد ديشامب، مسؤولية منتخب فرنسا في المباراة الأخيرة أمام النرويج، وفقا لبيان صادر من الاتحاد الفرنسي.

وطالب الاتحاد الفرنسي باحترام خصوصية ديشامب والتحلي بأقصى درجات التفهم.