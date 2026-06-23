أسوشيتد برس: تخفيف القيود المفروضة على منتخب إيران قبل مواجهة مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

منتخب إيران

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن أمريكا قررت السماح لمنتخب إيران بالسفر قبل يومين من المباراة المقبلة في كأس العالم.

ويلتقي منتخب إيران أمام مصر في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بكأس العالم.

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وأوضحت أسوشيتد برس، أن منتخب إيران سيتوجه إلى سياتل يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة مصر، وفقا لما كشفت عنه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وتقام مبارة مصر وإيران على ملعب "لومين فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية تصريحات أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بـ فيفا "لقد خططنا لهذا الأمر من جانبنا، راقبنا سير أول رحلتين، وكان قرارانا إذا سارت الأمور بسلاسة، فسنمدد اليوم الإضافي نظراً لطول مدة السفر."

وشكا المنتخب الإيران من القيود المفروض على سفره والتحديات التي واجهها المنتخب في أول مباراتين.

ولم يُسمح لمنتخب إيران بالسفر إلا قبل يوم واحد من المباراة.

ويتواجد معسكر منتخب إيران في مدينة تيخوانا الحدودية في المكسيك، القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علي رضا جهانبخش لاعب إيران بعد التعادل أمام بلجيكا "لا نطلب الكثير. كل ما نطلبه هو نفس الإجراءات المطبقة على جميع الفرق الـ 47 الأخرى."

وتعادل منتخب إيران أول مواجهتين أمام نيوزيلندا 2-2، وأمام بلجيكا سلبيا دون أهداف.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.

فيما يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط.

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