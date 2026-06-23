تشكيل كأس العالم - تغييران في اختيارات إنجلترا.. وتوماس بارتي يقود غانا

أعلن كل من توماس توخيل مدرب إنجلترا وكارلوس كيروش مدرب غانا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع غانا على ملعب جيليت بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويشهد تشكيل إنجلترا تواجد ثلاثي هجومي مكون من نوني مادويكي وهاري كين وأنطوني جوردون.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ريس جيمس - إزري كونسا - مارك جيهي - دجيد سبينس.

الوسط: إيليوت أنديرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس.

الهجوم: نوني مادويكي - هاري كين - أنطوني جوردو.

وعاد توماس بارتي لتشكيل غانا بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

الحارس: بينجامين أساري.

الدفاع: مارفن سينايا - جوناس أدجيتي - جيروم أبوكو - جيديون مينساه.

الوسط: كاليب يرينكي - توماس بارتي - كواسي سيبو.

الهجوم: إنياكي ويليامز - جوردان أيو - أنتوان سيمينيو.

وكانت إنجلترا قد فازت في المباراة الأولى على كرواتيا، بينما فازت غانا على بنما.