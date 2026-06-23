إحصائيات منتخب مصر - مهند ومروان يتصدران.. ودور دفاعي لزيكو وفتوح ضمن الأكثر ركضا

نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة السابعة بكأس العالم بعد الفوز أمام نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا.

ويلتقي منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأخيرة في تمام الساعة السادسة صباح السبت.

منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

منتخب مصر تعادل أمام بلجيكا 1-1 على ملعب لومين فيلد في سياتل الأمريكية، قبل الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

ويرصد FilGoal.com أبرز أرقام وإحصائيات لاعبي المنتخب المصري خلال أول مباراتين، وفقا للأرقام المنشورة عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الأرقام الدفاعية، والأكثر ركضا في الملعب، تصدر الثنائي مروان عطية ومهند لاشين.

كما برز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بأدوار دفاعية، بالإضافة لتواجد أحمد فتوح ضمن قائمة الأكثر ركضا.

كما قدم حمزة عبد الكريم رقما مميزا في عدد مرات الضغط الدفاعي.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

عدد مرات الضغط الدفاعي

مهند لاشين 69 مرة

مصطفى زيكو 62 مرة

مروان عطية 61 مرة

عمر مرموش 50

محمد صلاح 49 مرة

أحمد فتوح 43 مرة

محمد هاني 36 مرة

حمدي فتحي 32 مرة

إمام عاشور 31 مرة

حمزة عبد الكريم 21 مرة

محمود حسن تريزيجية - ياسر إبراهيم 13 مرة

رامي ربيعة 12 مرة

أحمد سيد زيزو 5 مرات

عدد الانطلاقات "سبرينت"

مروان عطية 122

أحمد فتوح 113

مصطفى زيكو 96

إمام عاشور 90

مهند لاشين 84

ياسر إبراهيم - محمد هاني 83

محمد صلاح 80

عمر مرموش 79

معدلات جري اللاعبين في أول مباراتين

مروان عطية 23.886 كم

مهند لاشين 22.348 كم

أحمد فتوح 21.937 كم

ياسر إبراهيم 20.067 كم

محمد هاني 19.956 كم

مصطفى زيكو 19.116 كم

محمد صلاح 18.347 كم

إمام عاشور 18.124 كم

عمر مرموش 16.945 كم

حمدي فتحي 13.382 كم

مصطفى شوبير 10.933 كم

رامي ربيعة 9.037 كم

حمزة عبد الكريم 4.974 كم

أحمد سيد زيزو 4.217 كم

محمود حسن تريزيجية 2.941 كم

حسام عبد المجيد 1.047 كم

كريم حافظ 1.022 كم

إبراهيم عادل 1.006 كم

محمد عبد المنعم 363 متر

متوسط سرعة اللاعبين في أول مباراتين

مصطفى زيكو 7.19 كم في الساعة

أحمد سيد زيزو 7.03 كم في الساعة

مروان عطية 7.03 كم في الساعة

حمزة عبد الكريم 6.83 كم في الساعة

أحمد فتوح 6.69 كم في الساعة

إمام عاشور 6.67 كم في الساعة

مهند لاشين 6.58 كم في الساعة

محمد صلاح 6.54 كم في الساعة

رامي ربيعة 6.21 كم في الساعة

أكثر لاعب مصري ارتكابا للأخطاء

مروان عطية - مهند لاشين 3

أحمد فتوح - محمد صلاح - عمر مرموش - رامي ربيعة - مصطفى زيكو - حمدي فتحي 2

التسلل

وسقط منتخب مصر في مصيدة التسلل مرة وحيدة خلال مواجهة بلجيكا، سقط فيها مصطفى زيكو

البطاقات

وحصل 3 لاعبين من منتخب مصر على البطاقات الصفراء، وهم: مروان عطية - مهند لاشين - أحمد فتوح.