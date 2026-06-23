إحصائيات منتخب مصر - مهند ومروان يتصدران.. ودور دفاعي لزيكو وفتوح ضمن الأكثر ركضا
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:43
كتب : محمد مصطفى
نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة السابعة بكأس العالم بعد الفوز أمام نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا.
ويلتقي منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأخيرة في تمام الساعة السادسة صباح السبت.
منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
منتخب مصر تعادل أمام بلجيكا 1-1 على ملعب لومين فيلد في سياتل الأمريكية، قبل الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.
ويرصد FilGoal.com أبرز أرقام وإحصائيات لاعبي المنتخب المصري خلال أول مباراتين، وفقا للأرقام المنشورة عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وشهدت الأرقام الدفاعية، والأكثر ركضا في الملعب، تصدر الثنائي مروان عطية ومهند لاشين.
كما برز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بأدوار دفاعية، بالإضافة لتواجد أحمد فتوح ضمن قائمة الأكثر ركضا.
كما قدم حمزة عبد الكريم رقما مميزا في عدد مرات الضغط الدفاعي.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
عدد مرات الضغط الدفاعي
مهند لاشين 69 مرة
مصطفى زيكو 62 مرة
مروان عطية 61 مرة
عمر مرموش 50
محمد صلاح 49 مرة
أحمد فتوح 43 مرة
محمد هاني 36 مرة
حمدي فتحي 32 مرة
إمام عاشور 31 مرة
حمزة عبد الكريم 21 مرة
محمود حسن تريزيجية - ياسر إبراهيم 13 مرة
رامي ربيعة 12 مرة
أحمد سيد زيزو 5 مرات
عدد الانطلاقات "سبرينت"
مروان عطية 122
أحمد فتوح 113
مصطفى زيكو 96
إمام عاشور 90
مهند لاشين 84
ياسر إبراهيم - محمد هاني 83
محمد صلاح 80
عمر مرموش 79
معدلات جري اللاعبين في أول مباراتين
مروان عطية 23.886 كم
مهند لاشين 22.348 كم
أحمد فتوح 21.937 كم
ياسر إبراهيم 20.067 كم
محمد هاني 19.956 كم
مصطفى زيكو 19.116 كم
محمد صلاح 18.347 كم
إمام عاشور 18.124 كم
عمر مرموش 16.945 كم
حمدي فتحي 13.382 كم
مصطفى شوبير 10.933 كم
رامي ربيعة 9.037 كم
حمزة عبد الكريم 4.974 كم
أحمد سيد زيزو 4.217 كم
محمود حسن تريزيجية 2.941 كم
حسام عبد المجيد 1.047 كم
كريم حافظ 1.022 كم
إبراهيم عادل 1.006 كم
محمد عبد المنعم 363 متر
متوسط سرعة اللاعبين في أول مباراتين
مصطفى زيكو 7.19 كم في الساعة
أحمد سيد زيزو 7.03 كم في الساعة
مروان عطية 7.03 كم في الساعة
حمزة عبد الكريم 6.83 كم في الساعة
أحمد فتوح 6.69 كم في الساعة
إمام عاشور 6.67 كم في الساعة
مهند لاشين 6.58 كم في الساعة
محمد صلاح 6.54 كم في الساعة
رامي ربيعة 6.21 كم في الساعة
أكثر لاعب مصري ارتكابا للأخطاء
مروان عطية - مهند لاشين 3
أحمد فتوح - محمد صلاح - عمر مرموش - رامي ربيعة - مصطفى زيكو - حمدي فتحي 2
التسلل
وسقط منتخب مصر في مصيدة التسلل مرة وحيدة خلال مواجهة بلجيكا، سقط فيها مصطفى زيكو
البطاقات
وحصل 3 لاعبين من منتخب مصر على البطاقات الصفراء، وهم: مروان عطية - مهند لاشين - أحمد فتوح.