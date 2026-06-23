إبراهيم حسن: أشكر الجماهير المصرية لتحملها مشقة السفر لدعم المنتخب

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

قدم إبراهيم حسن مدير المنتخب، الشكر للجماهير المصرية لدعم المنتخب في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة: "أقدم الشكر للجماهير المصرية التي ساندت المنتخب في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا."

وأضاف مدير المنتخب "الجماهير تحملت مشقة السفر والتنقل خلف المنتخب بأعداد كبيرة لتقديم الدعم اللازم لمنتخب مصر."

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ووصل منتخب مصر، فجر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، إلى مدينة سبوكين بعد خوض مواجهة نيوزيلندا.

وخاض منتخب مصر مباراته الأولى أمام بلجيكا في مدينة سياتل الأمريكية، فيما خاض مواجهة نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية.

وسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعودة إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي منتخب مصر أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل 27 يونيو، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وخاض منتخب مصر مباراة نيوزيلندا على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية.

واستغرقت رحلة منتخب مصر، من مدينة فرانكوفر الكندية إلى سبوكين، ٤٥ دقيقة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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