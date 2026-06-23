انتهت في كأس العالم - البرتغال (5)-(0) أوزبكستان.. حفلة أهداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرتغال ضد أوزبكستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق87. جووووول خامس للبرتغال عن طريق رافاييل لياو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيميدو.

ق59. جوووول رابع للبرتغال عن طريق الحارس نعماتوف بالخطأ في مرماه.

ق58. الحارس يتألق ويمنع كريستيانو رونالدو من تسجيل الهاتريك بعد لعبة رائعة مع برونو فيرنانديز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51. خوسانوف يبعد الكرة من على خط المرمى من رونالدو

ق38. جوووووول الثااالث للبرتغال عن طريق رونالدو مستغلا تمريرة من برونو فيرنانديز لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق30. إلغاء الهدف لوجود خطأ

ق29. جووووول رااائع لأوزبكستان عن طريق عزيز جانييف بتسديدة صاروخية.

ق16. جوووول الثاني للبرتغال عن طريق نونو مينديز من ركلة حرة مباشرة.

ق6. جووووووول أول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كانسيلو.

ق2. برونو يهدر فرصة الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل