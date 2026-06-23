حارس برشلونة ينضم لـ باناثينايكوس

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني يوم الثلاثاء ضم الحارس إيناكي بينيا قادما من برشلونة.

وانضم بينيا إلى النادي اليوناني بعقد حتى صيف 2029.

وخضع بينيا للفحوصات الطبية قبل توقيع العقود الرسمية وإتمام انتقاله إلى النادي اليوناني.

ويأتي رحيل الحارس البالغ من العمر 27 عامًا ضمن خطة برشلونة لتقليص عدد حراس المرمى في الفريق، في ظل وجود مارك أندريه تير شتيجن، وخوان جارسيا، وفويتشيخ تشيزني، بالإضافة إلى عدد من الحراس الشباب.

وكان بينيا قد تدرج في الفئات السنية لبرشلونة قبل أن يصل إلى الفريق الأول، ليختتم مشواره مع النادي الكتالوني بالانتقال إلى باناثينايكوس بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

وقضى بينيا الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى إلتشي.

وشارك بينيا في 16 مباراة بقميص إلتشي خلال الموسم المنصرم وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.