كأس العالم - ديكلان رايس: يمكننا الفوز على أي منافس بشرط
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 18:38
كتب : FilGoal
أعرب ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا عن سعادته بالمستويات التي يقدمها فريقه في كأس العالم.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة غانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12.
وقال ديكلان رايس في تصريحات للصحفيين: "قدمنا مباراة قوية للغاية ضد كرواتيا، ونتطلع للحفاظ على ذلك في المباريات المقبلة".
وأضاف "نحن كلاعبين ندرك جيدا ما هو مطلوب منا. أداء الشوط الثاني أمام كرواتيا كان بمثابة معيار لنا فيما يتعلق بضرورة بدء المباريات بنفس المستوى والإيقاع".
وأتم تصريحاته "نؤمن أنه إذا تمكنا من ذلك منذ الدقيقة الأولى، فيمكننا الفوز على أي منافس في كأس العالم".
وحقق منتخب إنجلترا الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا 4-2، فيما حقق منتخب غانا الفوز أمام بنما بهدف نظيف.
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