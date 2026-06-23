كأس العالم - شايبي: سنقدم كل شيء أمام النمسا من أجل الفوز والتأهل في الوصافة

رفع فارس شايبي مهاجم المنتخب الجزائري راية التحدي قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظر منتخب بلاده أمام النمسا في ختام دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم، ليتساوى مع النمسا في وصافة المجموعة، خلف الأرجنتين المتصدرة.

وقال شايبي في تصريحات نقلتها جريدة النهار: "مواجهة النمسا؟ لا أدري إن كان يمكننا قول إنها ستكون مباراة نهائية ولكن هي مباراة على وصافة المجموعة".

وأضاف "سندخل المباراة بثقة وسنقدم كل شيء من أجل الفوز واحتلال المركز الثاني".

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

وأتم "كان يجب أن نقاتل بكل قوة في لقاء الأردن، كنا نريد الفوز رغم صعوبة المنافس الذي قدم مباراة قوية".

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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