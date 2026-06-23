كأس العالم - قائد الأردن: قدمنا كل ما لدينا ولا نستحق توديع البطولة

يعتقد إحسان حداد قائد الأردن أن منتخب بلاده لا يستحق توديع كأس العالم من الدور الأول.

وودع النشامى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وهي الثانية لهم بعد السقوط أمام النمسا في الجولة الافتتاحية.

وقال حداد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لا شعور أكبر من الحزن والإحباط، قاتلنا من أجل تسطير تاريخ جديد، وقاتلنا بكل ما نملك لتحقيق أول انتصار".

وأضاف "لعبت بجانب لاعبين مقاتلين، ومدعومين من ملايين الأردنيين. قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب، ولم ندر ظهرنا أبدًا لأي معركة، ولم نبخل يومًا عن تقديم روحنا من أجل الأردن".

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وتابع "للأسف، انتهى الحلم وأريد فقط أن يعلم الجميع أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وتكهّن الكثيرون، لكن إخلاصنا لهذا المنتخب لم يتغير ولو للحظة. كنا دائمًا نقاتل من أجل الهدف الذي يجمعنا جميعًا".

وأكمل "ليس لدي سوى مشاعر الأسى على نتيجة لم نستحقها والأسى الأكبر كان عدم رسم البهجة على وجوهكم، شكرًا لكم على دعمكم ونسأل الله أن يكون عوضنا خيرا".

ويستعد منتخب الأردن لملاقاة الأرجنتين في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحصل مازا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر ضد الأردن.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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