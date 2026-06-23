الزمالك يعلن إنهاء 3 قضايا لدى فيفا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن نادي الزمالك إنهاء 3 قضايا صدر بشأنهم أحكام لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

ويحاول الزمالك إنهاء القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن حل 3 قضايا كالتالي:

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1- مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

2- تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا في صفقة الأنجولي شيكو بانزا

3- سداد مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع عمر فرج لدفع مستحقاته المتأخرة على أقساط لمدة عام ونصف.

وكان فيفا قد أعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب متسحقات عمر فرج المتأخرة يوم 10 يونيو الجاري.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

الزمالك عدي الدباغ شيكو بانزا جروس
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