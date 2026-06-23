خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وعمر فرج على تسوية مستحقاته

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

عمر فرج - ديجرفورس السويدي

توصل الزمالك لاتفاق مبدئي لتسوية مستحقات لاعبه السابق عمر فرج.

عمر فرج

النادي : هالمستاد

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع عمر فرج لدفع مستحقاته المتأخرة على أقساط لمدة عام ونصف.

وكان فيفا قد أعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب متسحقات عمر فرج المتأخرة يوم 10 يونيو الجاري.

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وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

وتبلغ قيمة مستحقات عمر فرج مليون و700 ألف دولار.

وأعلن الزمالك تسوية 3 قضايا جديدة خاصة مستحقات كريستيان جروس مدرب الفريق لاسابق ومستحقات نادي إشتريلا دي أمادورا الخاصة بصفقة شيكو بانزا ومستحقات نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة عدي الدباغ.

ويلعب عمر فارج حاليا مع فريق هالمستاد السويدي.

وشارك عمر فرج في 5 مباريات بقميص الزمالك وسجل هدفا.

وتوج اللاعب الفلسطيني بلقب كأس السوبر الإفريقي مع الزمالك.

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